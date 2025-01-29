الصندوق التقاعدي الحكومي بالنرويج يحقق 222 مليار دولار في عام 2024

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق الصندوق التقاعدي الحكومي في النرويج، الذي تم إنشاؤه لحماية أجيال المستقبل بناء على ثروة البلاد النفطية، عائدا يعادل نحو 222 مليار دولار في عام 2024.

وأفاد البنك المركزي النرويجي، الذي يتولى رعاية صندوق الثروة السيادية من خلال ذراع إدارة الاستثمار، بأن الصندوق التقاعدي الحكومي حقق نحو 2.51 تريليون كرونة نرويجية، بزيادة نسبتها 13%.

وفي نهاية العام، بلغت قيمة الصندوق نحو 19.74 تريليون كرونة.

وقال نيكولاي تانجن الرئيس التنفيذي لشركة "نورجيس بنك" لإدارة الاستثمارات، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن الصندوق حقق عوائد جيدة جدا خلال عام 2024، نتيجة لسوق الأسهم القوية للغاية.

وقد حققت أسهم التكنولوجيا الأمريكية، على وجه الخصوص، أداء رائعا جدا.

جدير بالذكر أن الصندوق التقاعدي الحكومي، يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.