ألمانيا تقدم مساعدات إضافية لتأمين الكهرباء والتدفئة لـ86 ألف أوكراني وعشرات المرافق

تعتزم ألمانيا، زيادة مساعداتها الشتوية لأوكرانيا بمبلغ 15 مليون يورو إضافي، ليصل إجمالي المساعدات إلى 85 مليون يورو، في ظل الهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية للكهرباء والتدفئة في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وأوضحت وزارة التنمية الألمانية في برلين، أن هذا المبلغ يأتي كإضافة للتمويل الذي تم تخصيصه في ديسمبر الماضي والبالغ 70 مليون يورو لدعم إمدادات الطاقة والتدفئة اللامركزية.

ولفتت الوزارة، إلى أن محطتي التوليد المشترك للطاقة والحرارة اللتين تم تسليمهما في العاصمة الأوكرانية كييف هما الدفعة الأولى من هذه الحزمة، ومن المقرر أن تتبعها محطات أخرى، بالإضافة إلى مولدات كهرباء، وأنظمة غلايات معيارية، وأنظمة تدفئة تعمل بحبيبات الخشب، وأنظمة بطاريات.

ومن جانبها، صرحت وزيرة التنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) بأن روسيا، من خلال هجماتها، "تجعل الحياة في أوكرانيا أكثر صعوبة وتراهن على دفع الكثير من الناس إلى الفرار".

وأردفت الوزيرة الألمانية: "نحن نراهن على قدرة الشعب الأوكراني على الصمود ونقف إلى جانبه".

وستوفر محطتا التوليد اللتان تم تسليمهما الكهرباء والتدفئة لـ86000 شخص، بالإضافة إلى خمسة مستشفيات و25 روضة أطفال، و13 مدرسة، وما يقرب من 200 مبنى إداري.