 فيتنام والاتحاد الأوروبي يرفعان مستوى العلاقات بينهما إلى شراكة استراتيجية شاملة - بوابة الشروق
الخميس 29 يناير 2026 9:01 ص القاهرة
فيتنام والاتحاد الأوروبي يرفعان مستوى العلاقات بينهما إلى شراكة استراتيجية شاملة

د ب أ
نشر في: الخميس 29 يناير 2026 - 8:00 ص | آخر تحديث: الخميس 29 يناير 2026 - 8:00 ص

رفع الاتحاد الأوروبي وفيتنام مستوى العلاقات بينهما إلى شراكة استراتيجية شاملة في ظل إعادة تشكيل التجارة العالمية بفعل الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


