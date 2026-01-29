فيتنام والاتحاد الأوروبي يرفعان مستوى العلاقات بينهما إلى شراكة استراتيجية شاملة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفع الاتحاد الأوروبي وفيتنام مستوى العلاقات بينهما إلى شراكة استراتيجية شاملة في ظل إعادة تشكيل التجارة العالمية بفعل الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.