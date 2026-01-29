شهيد بنيران الاحتلال وعمليات نسف مع استمرار خروقات وقف النار في غزة

استشهد مواطن فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مع مواصلتها انتهاكات وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ110 تواليا، عبر إطلاق نيرانها المكثفة بالتزامن مع قصف مدفعيّ وعمليات نسف، في عدة محاور.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام، باستشهاد المواطن أحمد رمزي بربخ (32 عاما) بنيران قوات الاحتلال، خلال تواجده في حي آل بربخ بشارع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في خان يونس.

وأفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال نسفت مباني سكنية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واستمرت بإطلاق نار مكثف من آلياتها وطائراتها شمالي المدينة.

كما أطلقت قوات الاحتلال نيرانها تجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، وشرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأطلقت طائرة مروحية للاحتلال النار بكثافة تجاه الأطراف الشرقية لمدينة غزة ضمن سلسلة من الاستهدافات المستمرة للمدينة.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، قتلت قوات الاحتلال جراء خروقاتها المتكررة، 508 فلسطينيين وأصابت 1356 آخرين.

ومنذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023، قتلت قوات الاحتلال أكثر من 71,667 مواطنا وأصابت ما يزيد على 171,343 آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.