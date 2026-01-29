وزير الخارجية التركي يدعو لإقامة تعاون إقليمي وإنشاء بنية أمنية

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، إن المنطقة بحاجة إلى إقامة تعاون إقليمي وإلى إنشاء بُنية أمنية إقليمية.

وفي تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، أشار فيدان، إلى أن "أي اتفاق في المنطقة يجب أن يكون أكثر شمولا. فنحن لا نريد أن نثير الانقسام أو أن نؤسس جبهة جديدة".

وأوضح أن الأمر "يمكن أن يبدأ بين دولتين أو ثلاث، لكن سيكون من المثالي إذا تحول مع الوقت إلى بنية تضم معظم دول المنطقة".

وتابع: "إننا بحاجة إلى تعاون إقليمي وإلى إنشاء بُنية أمنية إقليمية. إذا كان علينا أن نحارب طرفا، فيجب أن يكون هذا الطرف إرهابيا؛ ويجب أن نحارب الإرهاب معا".



سوريا

فيما يتعلق بالمصالحة داخل سوريا، قال فيدان، إنه "من حيث المبدأ، نحن في تركيا، سندعم أي مصالحة يتم التوصل إليها، أيا كانت الأطراف".

وأضاف: "لكن لدينا مخاوفنا وخطوطنا الحمراء المرتبطة بأمننا القومي. ومع ذلك، عندما تدخل الحكومة السورية في اتفاق مع قسد فإن هذه الاعتبارات تُؤخذ عادة في الحسبان".

وأردف: "في المناطق التي تسيطر عليها قسد، يتم منح عناصر من اليسار التركي المأوى ومساحة عمليات من أجل تنفيذ أنشطة ضد تركيا".

فلسطين – إسرائيل

وعن التطورات في فلسطين، قال فيدان، إن موقف تركيا الحالي يقوم على تقديم كل المساهمات الممكنة إنسانيا وعسكريا وسياسيا لدعم مسار السلام الجاري في غزة.

وأضاف: "مشكلتنا ليست مع إسرائيل، بل مع السياسات الإسرائيلية في المنطقة، ولا سيما مواقفها تجاه الفلسطينيين، والإبادة الجماعية في غزة أخيرا".

إيران

وردا على سؤال حول الهجمات المحتملة على إيران، قال فيدان: "أعتقد أن الهدف الأساسي لإسرائيل، سيتمثل في تدمير بعض القدرات الحيوية للجيش الإيراني".

وتابع: "أما هدف تغيير النظام، فهذا مرتبط بالشعب نفسه وليس بتدخل عسكري خارجي".

وأوضح فيدان، أن "الشعب الإيراني، في زمن الحرب وعند التعرض لهجوم من الخارج، وخاصة إذا كان من إسرائيل، يلتف دائما حول قيادته".