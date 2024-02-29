زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة عشرات الفلسطينيين شمال غزة فجر اليوم، بسبب الدهس والازدحام الشديد على شاحنات المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى المنطقة.

يأتي ذلك فيما وثقت مقاطع فيديو لحظات مرعبة عندما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي رصاصه تجاه مواطنين ذهبوا للحصول على الدقيق شمال قطاع غزة.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته بمنصة «إكس»: «أثناء إدخال شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية الليلة الماضية إلى شمال قطاع غزة، اندلع في المكان تجمع وحشود عنيف حول الشاحنات حيث عمدوا إلى نهب المعدات التي وصلت. وخلال احتشادهم أصيب العشرات من الغزيين نتيجة الازدحام الشديد والدهس».

وارتفعت حصيلة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، في شارع الرشيد غرب مدينة غزة إلى أكثر من سبعين شهيدا ومئات الإصابات.

وقالت وكالة «وفا» إن قوات الاحتلال ودباباته المتمركزة في الطريق الساحلي «هارون الرشيد» في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، فتحت نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة وتحديدا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 70 منهم وإصابة المئات.

وأضاف مراسل الوكالة أنه جرى نقل نحو 50 شهيدا ونحو 200 مصاب إلى مجمع الشفاء الطبي، مشيرا إلى أن هذه الأعداد تفوق قدرة المستشفى على التعامل معها، في ظل انعدام الإمدادات الطبية.

وأشار إلى أنه جرى نقل 20 شهيدا إلى مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وما يزيد على 160 مصابا، فيما استقبل مستشفى العودة في جباليا، أكثر من 90 مصابا بينهم حالات حرجة.