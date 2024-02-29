ارتفاع أسعار الغاز في التعاملات الأوروبية

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية في ظل توقعات بزيادة الطلب على الغاز في مناطق أخرى مع العالم نتيجة تراجع أسعاره مؤخرا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الآجلة الهولندية وهي العقود القياسية للغاز الطبيعي في أوروبا واصل ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي ليقترب من أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين. وهناك توقعات بانخفاض بسيط في درجات حرارة الطقس في أوروبا عن المعدلات الطبيعية في مارس المقبل، إلى جانب تراجع الإمدادات من النرويج نتيجة توقف غير مخطط للعمل في حقل غاز سكارف.

في الوقت نفسه أعلنت منشأة فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع الحالي تمديد أعمال الصيانة في محطة ترين3 وتوقعها عودتها للعمل بعد حوالي أسبوعين. وقالت شركة الاستشارات زينجيري ليمتد ارتفاع أسعار الغاز تعكس المخاوف من نقص محتمل في الإمدادات في سوق الغاز المسال.

كما يركز المتعاملون على احتمال تعافي الطلب على الطاقة في الصين ودول آسيوية أخرى كرد فعل من جانب المشترين الحساسين لتغير الأسعار على انخفاضها في الفترة الأخيرة.

وارتفع سعر الغاز الهولندي بنسبة 5% إلى 62ر25 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل. وزادت الأسعار في عقود تسليم أبريل المقبل بنسبة 6ر4%.