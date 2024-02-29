تقرير: وفاة زعيم المعارضة التشادية بعد مداهمة مقر حزبه

ذكرت إذاعة فرنسا الدولية أن زعيم المعارضة التشادية يايا ديلو قد لقى حتفه عندما داهمت قوات الأمن مقر حزبه بعد اتهام الحزب بتنفيذ هجوم على مديرية الأمن الداخلي التشادية.

ونقلت الإذاعة، ومقرها باريس، عن المدعي العام قوله إن ديلو قُتل مع عدد من أعضاء الحزب الاشتراكي بلا حدود(بى إس إف) الذي يتزعمه. وأضافت أنه تم اعتقال 26 شخصا على الأقل.

ونقلت وكالة بلومبرج عن رئيس الوزراء سوكسيه ماسرا تأكيده، في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، مقتل ديلو في "أحداث حزينة" وقعت أمس.

وذكرت وكالة بلومبرج أن اشتباكات اندلعت في العاصمة التشادية نجامينا يوم الأربعاء بعد أن اتهمت الحكومة الحزب الاشتراكي بلا حدود بشن هجوم على مديرية الأمن الوطني التشادية مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.

وتعد أعمال العنف أحدث تصعيد في التوترات التي تسود البلاد قبل الانتخابات المقررة في 6 مايو والتي قد تعيد الدولة المنتجة للنفط في وسط أفريقيا إلى الحكم الدستوري بعد ثلاث سنوات من استيلاء الجنرال محمد ديبي على السلطة.