السوداني: نأمل أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران قويا

عبر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء، عن الأمل في أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران قوياً ومتماسكاً وليس هشا.

وقال السوداني خلال الجلسة الإسبوعية للحكومة العراقية: "ثبتنا موقف العراق بإدانة ورفض الاعتداء الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعمده الإضرار بالأمن والسلم في المنطقة"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف لقد "استخدم الكيان الصهيوني ذرائع فاشلة لتوسعة رقعة الصراع، وجذر المشكلة هو في إهمال الحق الفلسطيني وأن العراق لم يكن بموقف الضعف ولن يكون، وسبق أن واجهنا الإرهاب وانتصرنا عليه، ونجحنا في إبعاد الأخطار وتجنيب شعبنا مآسي الحروب".

وشدد رئيس الحكومة العراقية: "لن نتهاون مع أي عمل داخلي أو خارجي للإضرار بالأمن، وسنواجهه بكل حزم وقوة وتعاملنا مع الأحداث بما يعطي الأولوية لمصالح الشعب العراقي، وهو الموقف المطلوب ونقدر كل مواقف القوى السياسية الوطنية والمؤسسات والرئاسات الدستورية التي دعمت سياسات الحكومة في التعاطي مع الأحداث الأخيرة بالمنطقة".

وقال: "تعرضت قواعد عسكرية عراقية إلى اعتداء غادر وجبان بطائرات مسيرة انتحارية، ألحق أضرارا بمنظومتي الرادار بقاعدتي التاجي والإمام علي في ذي قار وتعاملت قواتنا المسلحة ودفاعاتنا الجوية بشكل سريع مع باقي الهجمات التي استهدفت قواعد أخرى، وأسقطت الطائرات المعتدية ووجهنا بإجراء تحقيق شامل واستخباري فني، لمعرفة أبعاد الاعتداء بالمسيرات وهناك متابعة للموقف".

وأكد أن الحكومة وضعت خطة متكاملة لتأمين منظومة الدفاع الجوي، وهناك مجموعة عقود ومشاريع لاستكمال تسليح منظومة الدفاع الجوي وفق أحدث المواصفات.