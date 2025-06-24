اتفاق يسمح لمتحف زيوريخ بإبقاء لوحة لجوجان باعها يهودي أثناء هروبه من النازيين

أعلن متحف فني في زيوريخ اليوم الثلاثاء، أن لوحة للرسام الفرنسي بول جوجان والتي باعها مالكها اليهودي مضطرا عندما هرب من ألمانيا النازية في عام 1937 ستبقى في المتحف، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع الورثة.

وقالت مؤسسة "إي جي بورل كوليكشن" إن تفاصيل الصفقة ستظل سرية.

ويعتقد أن اللوحة "لا روت مونتان" (الطريق الجبلي) تم بيعها بأقل من قيمتها لإميل بورل، وهو رجل صناعة ومصنع للأسلحة في سويسرا، والذي اشتراها عبر تاجر لوحات فنية من ريتشارد سيميل، وهو رجل أعمال ألماني ثري وجامع أعمال فنية.

وهرب سيميل من ألمانيا في عام 1933 ويعتقد أنه تم الضغط عليه لبيع اللوحة بسرعة لتمويل دخوله إلى الولايات المتحدة. ويعتبر القانون السويسري أن هذه اللوحة من الأعمال الفنية التي تم بيعها أثناء الهروب من ألمانيا ولم تتم سرقتها.