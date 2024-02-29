الاتحاد الأوروبي يخصص المزيد من الأموال لأوكرانيا وسياسات اللجوء

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بالإضافة إلى مليارات اليورو لمساعدة أوكرانيا، وافق الاتحاد الأوروبي على رصد المزيد من الأموال لإنفاقها على سياسات الهجرة وتحديات السياسة الخارجية المستقبلية الأخرى.

ووافق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساء أمس الأربعاء على مراجعة الميزانية طويلة الأجل للاتحاد.

وبعد تصويت الأغلبية في البرلمان الأوروبي لصالح مراجعة ما يسمى "إطار العمل المالي متعدد السنوات" يوم الثلاثاء، كانت هذه هي الخطوة الأخيرة حتى يدخل الإطار حيز التطبيق.

وتوصل ممثلون عن البرلمان والدول الأعضاء في السابق إلى اتفاق بشأن مراجعة الميزانية طويلة الأجل. وسبق ذلك اتفاق بين رؤساء وروؤساء وزراء دول الاتحاد الأوروبي بشأن الموضوع في أوائل فبراير الحالي.

وبحسب الاتفاق فإنهم سيتم رصد 50 مليار يورو (54 مليار دولار) لصالح أوكرانيا إضافة إلى 11 مليار يورو لمواجهة الهجرة والسياسة الدفاعية. كما أعلنت الدول الأعضاء رصد المزيد من الأموال لتعزيز قدرة الاتحاد على التعامل مع الأزمات.

وإلى جانب المساعدات المقررة لأوكرانيا، من المقرر رصد 6ر64 مليار يورو إضافية كنفقات غير متوقعة. وسيتم توفير هذه الأموال من خلال إعادة تخصيص موارد ميزانية الاتحاد الأوروبي. وسيكون حوالي ثلثي أموال أوكرانيا في صورة قروض.

ويغطي إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي طوية المدى الفترة من 2021 إلى 2027 وتصل قيمته الإجمالية إلى 1ر1 تريليون يورو تقريبا.