ألمانيا تزيد المساعدات الإنسانية لغزة بـ20 مليون يورو: هذا لا يكفي لتلبية احتياجات سكان القطاع

قالت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، إن حكومة بلادها سترفع المساعدات الإنسانية للسكان في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر منذ شهور، بقيمة 20 مليون يورو (21.6 مليون دولار)، مؤكدة: "هذا لا يكفي لتلبية احتياجات سكان غزة".



وأضافت "بيربوك"، في بيان للخارجية الألمانية، أن عدد الشاحنات التي تجلب الغذاء والدواء ومساعدات أخرى لغزة انخفضت بشدة في الأسابيع القليلة الماضية، "إن هذا غير مقبول لا بد أن توفر الحكومة الإسرائيلية إمكانية وصول آمنة وبلا عوائق للمساعدات الإنسانية".



وبحسب الخارجية الألمانية قدمت برلين إجمالي 206.5 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الشرق الأدنى في العام المالي السابق، واستفاد سكان غزة منها بـ83 مليون يورو.



وتابعت "بيربوك"، أنه بعد انهيار النظام والقانون في أجزاء شاسعة في قطاع غزة، لا بد أن يضمن جيش الاحتلال الإسرائيلي توزيع المساعدات الإنسانية بنجاح.



وأشارت إلى أنه إذا لم تتمكن شاحنات كافية من المرور، سيتعين إرسال المساعدات جوا إذا لزم الأمر، و"نريد أن نشارك مع شركائنا، خاصة الأردن، في الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية".



وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن إسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة هو الملاذ الأخير حيث يواجه سكان القطاع وضعا إنسانيا كارثيا جراء النقص الحاد في المواد الغذائية والأدوية والمياه والطاقة.



وكان مصدر أمني مصري، رفيع المستوى قد صرح أول أمس الثلاثاء، أن القوات الجوية المصرية نفذت عملية إسقاط لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة بمشاركة إماراتية وأردنية، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة" الإخبارية على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم الثلاثاء.



ويوم الإثنين الماضي، نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الإثنين، أربعة إنزالات جوية تحمل مساعدات لأهل غزة بأربع طائرات من نوع (سي-130) أحداها تابعة للقوات المسلحة الفرنسية.