جلال يعطي لاعبي المصري راحة سلبية لمدة يوم

قرر الجهاز الفني للكرة بالنادي المصري بقيادة إيهاب جلال منح لاعبي فريقه راحه سلبيه لمدة 24 ساعة لإزالة اثار المجهود العضلي والبدني والإرهاق الذي يصاحب أغلب اللاعبين من أجل استعادة الاستشفاء التام قبل الانتظام فى البرنامج الفني الموضوع لمباراة الزمالك القادمة في الأسبوع الثامن والعشرون على ستاد الجيش ببرج العرب أحد أيام 10 ، 11 أبريل المقبل .

ويستأنف فريق المصرى تدريباته في الثالثه عصر الأحد المقبل على ستاد الفريق ببورسعيد استعداداً لمواجهة الزمالك ويتخلل برنامج الإعداد اقامة بعض المباريات الودية لمحاولة الوقوف على مستوى اللاعبين البدلاء لتعويض غياب الثلاثي فريد شوقي ومحمد صالح ومصطفى سلامة " طيارة " كما أنها تأتي فرصة لبعض الغير مشاركين بصفه مستمره من أجل الحفاظ على لياقة المباريات وجاهزية الجميع تحسباً لأي مستجدات يضعها الجهاز الفني ضمن حساباته للمباريات الثلاثة القادمة أمام الزمالك والإسماعيلي والأهلي بالدوري.

وتعادل المصري أمام المقاولون العرب بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري.