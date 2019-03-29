ارتفاع الانتاج الصناعي وتراجع البطالة باليابان في فبراير

قالت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، إن الإنتاج الصناعي في اليابان ارتفع في فبراير بنسبة 4ر1% مقارنة بالشهر السابق في أول زيادة خلال أربعة أشهر، بينما انخفض معدل البطالة في البلاد إلى 3ر2%.

وجاء ارتفاع الإنتاج الصناعي أعلى من نسبة 0ر1% التي توقعها محللون استطلعت آراءهم صحيفة "نيكي بيزنس ديلي" اليابانية، وفي أعقاب تراجع بلغ 4ر3% في يناير.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إن مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم استقر عند 5ر102 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015.

وأظهر استطلاع أجرته الوزارة أن الشركات المصنعة تتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي إلى 3ر1% في آذار/مارس، وأن ينمو 1ر1% في أبريل.

وزاد مؤشر الشحنات الصناعية 8ر1% إلى 6ر101 نقطة في فبراير مقارنة بالشهر السابق له، وارتفعت المخزونات الصناعية 5ر0% إلى 2ر102 نقطة، وفقا لما ذكرته الوزارة.

وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة في البلاد إلى 3ر2% في فبراير مقابل 5ر2% في كانون ثان/يناير في أول انخفاض في شهرين، حسبما ذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

وقالت الوزارة إن عدد العاملين في شباط/فبراير ارتفع بنسبة 2ر1% على أساس سنوي ليصل إلى 56ر66 مليون شخص.