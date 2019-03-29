الناشطة السويدية جريتا تونبرج تشارك في مظاهرة طلابية ببرلين من أجل حماية المناخ

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تشارك الناشطة السويدية الشابة جريتا تونبرج، اليوم الجمعة، في مظاهرة طلابية بالعاصمة الألمانية برلين للمطالبة بحماية المناخ.

وستنطلق المظاهرة من متنزه "إنفاليدبارك" في تمام الساعة العاشرة صباحا (التوقيت المحلي) متوجهة إلى بوابة براندنبورج التاريخية.

وفي الساعة الواحدة ظهرا تلقي الطالبة السويدية /16 عاما/ خطابا أمام بوابة براندنبورج.

ومن المتوقع أن يشارك في المظاهرة التي ستستمر حتى الساعة الثالثة عصرا نحو 15 ألف شخص.

ومن المنتظر أن تشهد أكثر من 20 مدينة ألمانية مظاهرات مماثلة اليوم.

وتمكث توتنبرج في برلين حتى بعد غد الأحد، وتعتزم بجانب مشاركتها في المظاهرة زيارة معهد بوتسدام لأبحاث عواقب تغير المناخ.

وسيجرى تكريم تونبرج في برلين غدا السبت بجائزة "الكاميرا الذهبية" الإعلامية.

وتحت شعار "أيام الجمعة من أجل المستقبل" يتظاهر آلاف الطلاب كل يوم جمعة منذ أسابيع في أنحاء متفرقة من العالم للمطالبة بسياسة تتسم بمسؤولية أكبر تجاه البيئة.