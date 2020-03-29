جودين: حياتنا كانت في خطر بسبب الدوري الإيطالي

انتقد دييجو جودين، مدافع إنتر ميلان إصرار بعض الجهات الرياضية في إيطاليا على استكمال مسابقة الدوري حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن تتدخل السلطات العليا في البلاد لفرض حالة العزل الصحي.

وقال جودين في تصريحات لشبكة إي إس بي إن الأمريكية :"تعرضنا للخطر حتى اللحظة الأخيرة، اختاروا الاستمرار ومعرفة ما إذا يمكننا استكمال اللعب، حتى أصبح الوضع صعبا وانهار النظام الصحي".

وأضاف مدافع منتخب أوروجواي :"واصلنا اللعب لعدة أسابيع، وتدربنا ثم لعبنا بدون جماهير حتى تعرض دانييل روجاني مدافع يوفنتوس للإصابة بفيروس كورونا".

وواصل :"بعد ذلك النبأ فقط تم اتخاذ قرار بتوقف المسابقة، ومن المؤكد أن هناك لاعبين آخرين كانوا سيصابون بالفيروس، ومن أجل تجنب المخاطرة وضعونا جميعا في الحجر الصحي".