«صحة الإمارات»: تسجيل 3 حالات شفاء جديدة وأكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، اليوم الأحد، عن رصدها 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لجنسيات مختلفة، حتى يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 570 حالة.

وأوضحت «الصحة»، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، عودة حالات الإصابة الجديدة لجنسيات عدة من مختلف الدول، شملت 6 حالات إصابة من مصر و7 من الإمارات و16 من بريطانيا، مشيرة إلى استقرار جميع الحالات وخضوعها للرعاية الصحية اللازمة.

وأكدت الوزارة، وفاة حالة واحدة ب«كورونا» لسيدة عربية تبلغ 47 عاماً، إضافة إلى شفاء 3 حالات جديدة عقب تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخول المستشفى، موضحة أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخص من الفلبين وآخر من الهند، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 58 شخصاً.