تمرد عددًا من مسلحي تنظيم «داعش» الأجانب، مساء اليوم الأحد، في سجن الحسكة، فضلاً عن حالة من الاستنفار لعناصر قوات سوريا الديمقراطية، وسط تحليق من الطيران الأمريكي فوق السجن، حسبما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

وتشهد مدينة الحسكة استفارا كبيرا لمسلحي قوات سوريا الديمقراطي، وفقًا لمصار محلية، وذلك مع استقدام تعزيزات عسكرية للمدينة.

ويقع السجن المذكور في أطراف حي غويران عند المدخل الجنوبي لمدينة الحسكة، والذي حولته «سوريا الديمقراطية» إلى معتقل مؤقت لمسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي.

وتزامن التمرد مع سماع دوي إطلاق رصاص متقطع في محيط السجن، فيما يعتقد أنه محاولة من «قسد» لفض التمرد بالقوة.

وقالت المصادر ذاتها، وفقًا لقناة «روسيا اليوم»، إن هذا يأتي بالتوازي مع تحليق مكثف لطيران التحالف الدولي، وأن عددًا من الآليات الأمريكية وصلت إلى محيط السجن، وتمركزت عند دوار البانوراما على مدخل مدينة الحسكة الجنوبي.

وكان مسلحو تنظيم «داعش» الإرهابي، المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية، أجروا 3 تمردات متزامنة خلال شهر مارس الجاري، في سجون «الحسكة المركزي»، و«الثانوية الصناعية» في مدينة الحسكة، وبلدة الصور بريف دير الزور الشمالي.