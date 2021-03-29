متحدثة السياحة: «لعنة الفراعنة» دعابة تصادفت مع مرور بعض الحوادث نتيجة فتح المقابر

نفت الدكتورة سهى بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، وجود علاقة بين حدث نقل المومياوات الملكية والحوادث التي تمر بها البلاد مؤخرًا، قائلة: «دي حاجات عادية جدًا وبتحصل في أي وقت وزمان».

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأحد، إن لعنة الفراعنة دعابة تصادفت مع مرور بعض الحوادث نتيجة فتح بعض المقابر، مضيفة أنه لا يوجد حقيقة علمية تؤكد هذا الأمر.

وأضافت أنه يتم الإعداد لموكب نقل المومياوات الملكية منذ أكثر من عام، مشيرة إلى أنه هناك فريق علمي متخصص معني بنقل المومياوات بأعلى مستوى للمحافظة عليها وعلى سلامتها.

وأوضحت أن حدث موكب نقل المومياوات الملكية فريد من نوعه لن ولم يتكرر، لافتة إلى أن المومياوات عبارة عن 18 ملكًا و4 ملكات، من أهمهم الملك رمسيس الثاني والملكة حتشبسوت.

وذكرت أنه يتم إضافة تعريف بملوك الموكب مرفق معها عدد من الصور على الموقع الرسمي للوزارة، لتعريف الجمهور بهم، لافتة إلى أن هناك 400 قناة تلفزيونية أكدت نقل الحدث.

وتستعد مصر لحدث استثنائي عالمي كبير، حيث أنه من المقرر نقل 22 ملكًا وملكية ضمن موكب ملكي مهيب خلال يوم السبت الموفق 3 أبريل المقبل، من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة في الفسطاط.

