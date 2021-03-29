تونس تدعو إلى مضاعفة جهود الإغاثة للاستجابة لاحتياجات الشعب السوري

دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الإثنين، خلال مشاركته في اجتماع مجلس الأمن حول الملف الإنساني السوري، برئاسة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى مضاعفة جهود الإغاثة للاستجابة للاحتياجات الملحة والمتزايدة للشعب السوري.

وأشار الجرندي، بحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إلى أن الأزمة المستمرة في سوريا منذ عقد من الزمن استنزفت جميع مقدرات الشعب السوري، وباتت تهدد أمنه الغذائي.

وحذر وزير الشؤون الخارجية التونسي من استمرار تدهور الوضع الإنساني في سوريا، ومن تفاقم حجم المأساة التي تعانيها خاصة الفئات الهشة، لا سيما في ظل جائحة "كوفيد– 19" وتدهور الخدمات الصحية.

وشدد الجرندي على ضرورة إقرار خطة تحرك ترتكز على الوقف الشامل لإطلاق النار، وإنهاء الأعمال العدائية في كامل أرجاء سوريا، وعلى إرساء منظومة متكاملة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى محتاجيها بشكل محايد ومتواصل.

ودعا كافة الأطراف إلى تسهيل النفاذ السريع وغير المعرقل إلى المساعدات الإنسانية في كافة أرجاء سوريا، وإلى تأمين وضمان سلامة العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية والطبية.

وجدد الجرندي تأكيد تونس على ضرورة إيجاد تسوية سياسية شاملة في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يستجيب لتطلعات الشعب السوري ويساعده على إعادة البناء، والمضي نحو مستقبل جامع وشامل.