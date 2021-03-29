31 لاعبا بمعسكر المصري استعدادا لطلائع الجيش

قرر الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة علي ماهر، اختيار 31 لاعب للانتظام فى المعسكر المغلق الذى ينطلق مساء اليوم بإحدى فنادق برج العرب استعدادا لمباراة طلائع الجيش، في الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري، والمقرر إقامتها فى السابعة مساء السبت 3ابريل المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

وضمت قائمة المصري المختارة كلا من:

أحمد مسعود، عصام ثروت، أحمد دعدور، ومحمد شحاتة لحراسة المرمى.



عمرو موسى، إسلام صلاح، أحمد جمعة، فريد شوقي، محمد جريندو، عمر كمال عبد الواحد، أحمد شوشه، اوستين أموتو، إيزى إيميكا، سعيدو سينبوري، علاء عطا، أحمد شديد قناوي، إسلام عطية، زياد فرج، مصطفى سلطان، علي حمدي، إبراهيم سعيد، أحمد صابر، كريم علاء، محمد جابر، محمد عنتر، أحمد رفعت، كريم العراقي، حجاج عويس، حسن علي، محمد الصالح، كازادي كاسينجو.

وسوف ينضم الثلاثى الأخير إلى معسكر الفريق ببرج العرب فور انتهاء استدعاءهم من قبل المنتخب المصري الأوليمبي ومنتخبي فلسطين والكونغو الديمقراطية.