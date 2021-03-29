 مالیزیا: المرحلة الثانیة من برنامج التطعیم الوطني تبدأ في 19 أبریل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مالیزیا: المرحلة الثانیة من برنامج التطعیم الوطني تبدأ في 19 أبریل

بوتراجایا - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 29 مارس 2021 - 10:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 مارس 2021 - 10:01 ص

أعلن وزیر العلوم والتكنولوجیا والإبداع الماليزي الوزیر المنسق لبرنامج التطعیم الوطني خیري جمال الدین، أن المرحلة الثانیة من برنامج التطعیم باللقاح المضاد لفیروس كورونا المستجد لكبار السن، والمعاقین، والمرضى المعانین من الأمراض الخطیرة، ستبدأ في 19 أبریل القادم.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن خیري قوله اليوم الاثنين، إنه سیتم نشر إشعار الموعد ابتداء من 5 أبریل، أي أسبوعان قبل الموعد عبر التطبیق الھاتفي MySejahtera، والمكالمات الھاتفیة والرسائل القصیرة.

وذكر أنه حتى أمس سجل حوالي ملیوني شخص من الفئات المتضمنة في المرحلة الثانیة من البرنامج عبر تطبیق (MySejahtera) من الرقم المستھدف عند 9 ملایین نسمة.


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