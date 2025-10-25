روبيو: واشنطن تعمل على وضع الخطوط العريضة لنشر قوة دولية متعددة الجنسيات في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مساء اليوم السبت، إن المسؤولين الأمريكيين يحصلون على آراء بشأن قرار محتمل للأمم المتحدة أو اتفاق دولي يسمح بنشر قوة متعددة الجنسيات في غزة وسوف يناقشون القضية في قطر يوم الأحد.

وقال روبيو للصحفيين أثناء سفره على متن طائرته بين إسرائيل وقطر في طريقه إلى آسيا، إن "العديد من الدول التي أبدت اهتماما بالمشاركة سواء ماليا أو بإرسال قوات أو كلاهما، ستحتاج إلى هذا القرار أو الاتفاق لأن قوانينها الداخلية تتطلبه".

وأضاف: "لدينا فريق كامل يعمل على وضع مخطط شامل لهذه العملية".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن روبيو أجرى صباح اليوم مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم خلال الاتصال مناقشة "الجهود المشتركة لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الصراع في غزة"، مع التأكيد على "العلاقة الاستراتيجية الراسخة بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الاخبارية.

وتأتي هذه التطورات في ظل متابعة دقيقة من المجتمع الدولي لملف غزة، مع استمرار الضغط الأمريكي على الأطراف المعنية لضمان استقرار الهدنة وتوفير الدعم الإنساني.