** أتقاضى أنا وجهازي بالكامل 60 ألف دولار شهريا.. والجهاز السابق كان يتقاضى 190 ألف دولار

** أطالب الجمهور بالصبر والمساندة.. وجوارديولا وزيدان وكل مدربي العالم لا يضحكون أثناء المباريات

** الأداء ليس مهما في المرحلة الحالية.. وهناك حملات ضدي وليس انتقادات

طالب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، الجماهير بالصبر والمساندة للفراعنة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الراتب الذي يتقضاه مع المنتخب أقل من راتبه حينما كان مدربا للأهلي.

ويتعرض البدري لانتقادات قوية من قبل الجماهير بسبب الأداء الذي يظهر به المنتخب في فترته.

وتحدث البدري في حوار خاص لـ"الشروق"، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد لمباراة جزر القمر، مساء الأحد، عن العديد من الأمور.

وقال البدري ردا على أسباب عدم ظهور المنتخب بالأداء المطلوب:«لا يوجد مباريات ودية ولا فترة استعداد، هناك ضغط كبير، نحن في مرحلة صعبة، وعلينا جميعا مساندة المنتخب وكان الأهم هو تحقيق الفوز وتجميع النقاط وتحقيق التأهل».

أما عن الانتقادات التي طالته في الفترة الماضية بسبب الأداء خصوصا بعد التعادل مع كينيا:«هل هي انتقادات أم حملات مقصودة؟ .. الأداء ليس مهما في المرحلة الحالية المعنيين بالكرة سيفهموا جيدا ماذا أعني».

وأضاف مدرب الأهلي السابق:«أطالب الجمهور بالصبر والمساندة، والقادم سيكون أفضل بمشيئة الله».

وأوضح البدري حقيقة الأرقام التي تترددت على السوشيال ميديا بشأن راتبه والمكافآت التي يحصل عليها من اتحاد الكرة::«أقسم بالله أتقاضى راتب مع المنتخب أقل مما كنت أحصل عليه مع الأهلي، وكل الأرقام التي تكتب غير صحيحة».

وأكمل مدرب منتخب مصر:«أتقاضى أنا وجهازي كاملا 60 ألف دولار شهريا، الجهاز السابق للمنتخب كان يتقاضى 190 ألف دولار شهريا».

وقال البدري عن أسباب ظهوره بشكل جاد وعدم ابتسامته في المباريات:«سأقف في الملعب أضحك! في الأوقات العادية أضحك بشكل طبيعي، ولكن قل لي على اسم مدرب في العالم كله أو في الدوري الإنجليزي يضحك أثناء المباريات سواء جوارديولا أو زيدان أو أيا كان من هو لن تجد».

ويرى حسام البدري بأنه هناك حملات مقصودة ضده وتجاه المنتخب في الوقت الحالي، وأن ما يحدث ليس له علاقة بالانتقادات.

وأتم البدري حديثه مع "الشروق" بذكر موقف حدث معه حينما كان مدربا في الأهلي، حيث قال:«عندما كنت فى الأهلي فى ولايتي الثانية والثالثة، لم أكن أمتلك جيلا قويا، كنت أطالب الإدارة بضم لاعبين ولكن كان هناك أزمة مالية في النادي، ولم أرى من دافع عني بعد رحيلي».

وأكد البدري أن الإعلام أثار العديد من القضايا ليس لها أساسا من الصحة، متعجبا من ذكر مثل هذه القضايا في ذلك التوقيت.

وكان البدري قد أكد خلال المؤتمر الصحفي لمباراة جزر القمر، ردا على سؤال "الشروق"، عدم وجود أي أزمة بشأن شارة قيادة المنتخب، وأنه لا يوجد اعتراضات أيضا من قبل اللاعبين.

وتأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بعدما تعادل مع كينيا الخميس الماضي، بهدف لكل فريق، وصعد من المجموعة أيضا منتخب جزر القمر.

يذكر أن حسام البدري، تولى منتخب مصر خلفا لخافيير أجييري المكسيكي، وتم الإعلان عن التعاقد معه في سبتمبر من عام 2019.