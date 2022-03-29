وزير الاقتصاد الياباني: سنعمل مع المجتمع الدولي على تطبيق عقوبات صارمة ضد روسيا

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الياباني كويشي هاجيودا، أن بلاده ستعمل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مجموعة الدول السبع، على تطبيق عقوبات صارمة ضد روسيا.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء الياباني قام بمراجعة المرسوم ذي الصلة لتطبيق الحظر بداية من 5 أبريل المقبل، والذي سيغطي المجوهرات والأعمال الفنية.

كما وافقت الحكومة اليابانية على حظر تصدير السيارات الفاخرة ومواد أخرى إلى روسيا في ضوء تكثيف العقوبات الاقتصادية ضد موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة الضغط على النخبة الروسية الذين كانوا يدعمون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مالياً مع الإشارة إلى قيام الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مماثلة.

وتشكل السيارات جزءًا كبيرًا من الشحنات المتجهة إلى روسيا من اليابان بإجمالي بلغ 627.8 مليار ين (أي حوالي 5 مليارات دولار) في عام 2020، وفقًا لبيانات حكومية.

وفرضت اليابان حظرا مماثلا على صادرات السلع الفاخرة إلى كوريا الشمالية في عام 2006 بعد أن أعلنت بيونج يانج أنها أجرت تجربة نووية. ومنذ ذلك الحين، حظرت اليابان تمامًا الواردات والصادرات إلى البلاد. فيما قوبلت العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا بالفعل بمجموعة من العقوبات، بما في ذلك تجميد أصول البنك المركزي الروسي، وحظر المؤسسات المالية الروسية الرئيسية من نظام دفع دولي رئيسي، وفرض حظر وضوابط على الصادرات.