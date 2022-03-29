إصابة 4 عمال وسائق في انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 4 عمال وسائق في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الغربي جنوب المنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث انقلاب سيارة رقم 9581 ن ي ب مكروباص، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، نتيجة انفجار إطار السيارة الأيسر الأمامي.

تسبب الحادث في إصابة 4 عمال وسائق وهم: أحمد محمد عبدالمحسن، 22 سنة، عامل، وعبدالهادي ناجي عبدالهادي، 23 سنة، عامل، على محمد عاشور، 29 سنة، عامل، عبدالأمام على عبدالأمام، 59 سنة، عامل، وعيد عبدالرشيد عبدالمعز، 40 سنة، سائق، مقيمون جميعا بمركز ملوي.

تم نقل المصابين إلى مستشفي ملوي العام، لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة، تحت تصرف النيابة العامة.