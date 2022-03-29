العراق: انطلاق عملية أمنية لتجفيف منابع الإرهاب بالموصل

أطلقت قوات الأمن العراقية اليوم الثلاثاء، عملية "أسود الصحراء" العسكرية؛ لتجفيف منابع الإرهاب شمال قضاء القائم باتجاه صحراء الجزيرة في الموصل.

وذكرت القوات الأمنية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن العملية العسكرية انطلقت بثلاثة محاور رئيسية وبأربعة ألوية لاستهداف المناطق الرخوة أمنيا بالاشتراك باسناد طيران الجيش".

وأشارت إلى أن "أسود الصحراء" تعد من العمليات العسكرية الكبرى منذ عمليات الانتصار على فلول داعش الإرهابي؛ بهدف استتباب الأمن وتجفيف منابع الإرهاب وإحكام السيطرة على الحدود العراقية السورية.