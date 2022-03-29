رئيس بيرو ينجو من تصويت على عزله في البرلمان

نجا رئيس بيرو، بيدرو كاستيلو، من تصويت على عزله في البرلمان البيروفي، بعدما فشل البرلمان في حشد 87 صوتا من أصل 130 كانت ضرورية لإجبار كاستيلو على التنحي عن منصبه.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن 55 نائبا فقط صوتوا لصالح اقتراح عزل الرئيس، بينما صوت 54 ضده وامتنع 19 عن التصويت.

وكتب الرئيس البيروفي في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "الفطرة السليمة والمسئولية والديمقراطية سادت. أنا أحترم قرار من صوتوا ضد عزلي. وأدعو الجميع لطوي هذه الصفحة والعمل معا للتصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد".

وتعتبر المعارضة أن كاستيلو ليس لديه "الصلاحية الأخلاقية" لحكم البلاد، إذ تغيرت ثلاث وزارات في البلاد منذ أن تولى رئيس الدولة منصبه في يوليو من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن بيدرو كاستيليو هو سادس رئيس لبيرو منذ عام 2016، حيث شهدت البلاد عدة أزمات سياسية متتالية.