طوكيو تسجل 7846 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الثلاثاء، 7 آلاف و846 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بارتفاع بواقع 3302 حالة مقارنة بيوم أمس الاثنين، وبارتفاع بواقع 4313 حالة مقارنة بيوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليوم أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة، ويتلقون العلاج في المستشفيات في طوكيو بلغ 33 مريضا، بانخفاض بواقع 4 حالات مقارنة بأمس الاثنين، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة.

وحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في اليابان، 6 ملايين و406 آلاف و58 حالة، وعدد حالات الوفاة 27 ألفا و841 حالة.