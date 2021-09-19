كيل تعليم الوادي الجديد: توفير منتجات غذائية صحية آمنة استعدادا لرمضان

أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، على الجهد المبذول والمتميز بمدرسة موط الثانوية الزراعية بمركز الداخلة وذلك للمساهمة فى سد احتياجات السوق المحلى وخاصة مع قرب إستقبال شهر رمضان المبارك، جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير منظومة العمل بالمدرسة وأقسامها المختلفة بمرافقة مدير الإدارة التعليمية بالداخلة.

وقال حسن، إن العمل يتم على قدم وساق بالأقسام الإنتاجية حيث يشهد المخبز الآلي للمدرسة تصنيع منتجات متعددة من المخبوزات،وقسم الألبان ينتج الزبادي والجبن بأنواعها، بجانب توافر عسل النحل والدواجن.

وأشار حسن، إلى دعم جميع مدارس التعليم الفني بالمحافظة كأحد الركائز الأساسية للتنمية في مصر، بجانب التدريبات العملية للطلاب لصقل مهاراتهم وتأهيلهم وتمكينهم من لانطلاق نحو سوق العمل الحر.