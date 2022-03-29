مشاهد أكشن واشتباكات مع داعش في البرومو الرسمي لمسلسل «العائدون»

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «العائدون»، البرومو الرسمي للعمل، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2022، مصحوبا بسؤال «العائدون من داعش هيروحوا فين؟ هو ده السؤال!»، متضمنا مشاهد أكشن واشتباكات مع جماعة داعش الإرهابية في الخارج، وهو مستوحى من قصة حقيقية بتفاصيلها.

وتدور أحداث المسلسل الحقيقية حول العائدون من مناطق الإرهاب وإعادة تدوير الأفكار المتطرفة في الفترة ما بين 2018 و2020.

وأكد السيناريست باهر دويدار مؤلف العمل، أن المسلسل قصته حقيقية مع وجود صياغة درامية وخطوط خيالية، موضحًا أن الموضوع يدور حول أنه كان هناك خطر كبير يحدق بالعالم في هذه المرحلة ولم ينتبه إليه أحد سوى القيادة المصرية.

مسلسل «العائدون» من بطولة النجوم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمد فراج، محمود عبد المغني، هاجر الشرنوبي، وميدو عادل وغيرهم، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال، مدير تصوير هيثم حسني، مهندس ديكور باسل حسام، ستايلت إيناس عبدالله.

