انضمام فيرجسون وفينجر لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

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أصبح سير أليكس فيرجسون وأرسين فينجر أول مدربين ينضمان إلى قاعة المشاهير للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعتبر فيرجسون أنجح مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ قاد مانشستر يونايتد لإحراز 13 لقبا قبل أن يسدل الستار على مسيرته التدريبية في 2013.

كما فاز فينجر بلقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات مع ارسنال بين عامي 1996 و2018، وتوج مع الفريق بلقب موسم 2003 /2004 دون أن يتلقى أي خسارة.

وكانت المنافسة على أشدها بين فيرجسون وفينجر خلال مسيرتيهما التدريبية.

وقال فيرجسون في بيان "أنه شرف أن تنال مثل هذا الاعتراف"".

وأضاف "لكن الأمر لا يتعلق بالشخص، بل بالعمل في مانشستر يونايتد والروابط بيننا على مر السنين، أنا أيضا فخور بالجهاز المعاون واللاعبين".

وتعترف قاعة المشاهير وتحتفل بالأفراد الذين حققوا نجاحات استثنائية وإسهامات ملموسة في الدوري الإنجليزي منذ تأسيسه في 1992.

ويمتلك فيرجسون الرقم القياسي لعدد الانتصارات بالدوري الإنجليزي الممتاز، بإجمالي 528 انتصارا خلال 810 مباراة، كما حصد 1752 نقطة على مدار مشواره.

وحصل فيرجسون على جائزة افضل مدرب في الموسم 11 مرة وجائزة أفضل مدرب في الشهر 27 مرة.

أما فينجر، فقد شارك مع ارسنال في 828 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، في رقم غير مسبوق، وحقق 476 انتصارا و199 تعادلا.

ونال فينجر جائزة أفضل مدرب في الموسم ثلاث مرات في أعوام 1998 و2002 و2004.

وقال فينجر "أن مشاركتي في هذا مع سير أليكس شرف كبير".

وأضاف "الأمر أشبه بملاكمين، قتال بجنون ، وتقطعان مسافة سويا، وفي نهاية المطاف، يجمعكما الاحترام وستكون فرصة رائعة أن ألتقيه، أن نقتسم زجاجة جيدة من النبيذ وذكريات من معاركنا القديمة".

وأشار "أحب أن يتم تذكري كشخص محب لارسنال، الذي احترم قيم النادي ، وتركه في وضع يمكن أن يتطور ويصبح أكبر".