كشفت الحلقة العاشرة من مسلسل "كامل العدد" بطولة الفنانة دينا الشربيني، والذي يُعرض حصريًا على إحدى المنصات، عن محاولات أولادها وأولاد زوجها أحمد (شريف سلامة) لجعلهما يتركان بعضهما، وما إن وصلت رسالة إلى ليلى (دينا الشربيني) تخبرها بأن زوجها يخونها في عيادته، حتى ذهبت إليه لتواجهه بالأمر.

وفي الوقت نفسه بدأت علاقة ليلى بالأولاد تتحسن، وأصبحوا يتواصلون سويًا، الأمر الذي قوّى علاقتها بزوجها أحمد، خاصةً بعد الحب الذي أظهرته لهم.

وما زال مسلسل "كامل العدد" متصدرًا تريند المنصة التي يُعرض عليها، منذ عرض حلقته الأولى وحتى الآن، ويشارك في بطولته بجانب دينا الشربيني وشريف سلامة: آية سماحة، وأحمد كمال، وأحمد جمال سعيد، وعمرو جمال، وإسعاد يونس، وهو من تأليف يسر طاهر، ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

ومن ناحية أخرى، تنتظر الفنانة دينا الشربيني عرض فيلم "يوم 13"، والذي يشارك في بطولته: أحمد داود، وأروى جودة، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.