ينظم نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة اليوم الجمعة، إفطارا جماعيا لـ1000 شخص، تحت مسمي"لم الشمل" للعام الثامن على التوالي.

وقال النائب طارق عبدالهادي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد، إن فعاليات الإفطار الجماعي (لم الشمل) تقليدا سنويا، يتم كل عام خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن الإفطار الجماعي يضم الأسر والعائلات والأصدقاء، ويتم استقطاع جزء من قيمة وجبات الإفطار بجانب تبرعات مادية أخرى، وتخصص قيمة التبرعات لصالح المستشفيات الطبية المتخصصة وأعمال الخير.

وقال عز طارق عبد العزيز رئيس لجنة الشباب بالنادى، إن تنظيم مائدة إفطار ضخمة داخل نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة، جاء للمرة الثامنة على التوالي، بهدف لم الشمل وتجميع أهالي مدينة المنصورة على مائدة واحدة، من كافة الفئات والطبقات وتجميع الأسر والأصدقاء، وذلك تحت إشراف مجلس الادارة، كما يشمل الإفطار عددا من الفقرات الترفيهية والابتهالات الدينية.

وتابع أن العام الماضى تم توجيه التبرعات لشراء جهاز طبي لمركز الأورام بجامعة المنصورة، بقيمة ما يقرب من نصف مليون جنيه، وفي الأعوام السابقة نجحنا في جمع مبالغ مالية كبيرة لفك ديون الغارمات، وشراء عدد من الأجهزة الطبية والتبرع بها إلى مستشفي الاطفال.