رحيل مبابي المرتقب إلى الريال يصدم أرسنال!

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن نادي أرسنال الإنجليزي ربما يكون من بين المتضررين من جراء الانتقال المنتظر لكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا إلى ريال مدريد الإسباني.

ولم يكن أرسنال من بين الأندية التي تسعى لضم الهداف المتألق من باريس، لكن النادي اللندني ربما يواجه صعوبة بالغة في الحصول على نجم آخر من سان جيرمان.

وبحسب الصحيفة فإن أرسنال يرغب في التعاقد مع تشافي سيمونس نجم باريس سان جيرمان الشاب، لكن الرحيل المرتقب لمبابي صوب الريال، سيجعل النادي الباريسي أكثر تمسكا بكل نجومه من أجل الحفاظ على قوام الفريق والإبقاء على كل العناصر مستقبلاً.

ولعب سيمونز مع ريد بول لايبزيج المعار إليه هذا الموسم من سان جيرمان 36 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 13 أخرى.