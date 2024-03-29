الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدة مناطق في محافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات: الزبابدة، وصانور، وعنزة، والجربة، وشنت حملة تفتيش، دون أن يبلغ عن اعتقالات.