الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في جنين

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدة مناطق في محافظة جنين.
وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات: الزبابدة، وصانور، وعنزة، والجربة، وشنت حملة تفتيش، دون أن يبلغ عن اعتقالات.