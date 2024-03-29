 الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في جنين - بوابة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في جنين

جنين - معا
نشر في: الجمعة 29 مارس 2024 - 11:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 مارس 2024 - 11:08 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدة مناطق في محافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات: الزبابدة، وصانور، وعنزة، والجربة، وشنت حملة تفتيش، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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