قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الشعب الفلسطيني يمر بمحنة ليست بالجديدة، وهي حرب ممتدة منذ أكثر من 75 سنة.

جاء ذلك خلال فعاليات مبادرة «حكاية خير» في قرية سماء العريش، اليوم الجمعة، بحضور مجموعة من مجلس القبائل والعائلات المصرية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأضافت أن الحق الفلسطيني سيعود، مستشهدة بالقول: «ما ضاع حق وراءه مطالب»، مشيرة إلى أن هناك حالة من التكاتف بين مختلف الجهات المصرية في دعم الفلسطينيين.

وأشارت إلى أنه على الرغم من المحنة التي يعيشها الفلسطينيون، إلا أن هناك تصاعدا ملحوظًا في المواقف الدولية إزاء أهمية قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت أن هناك دولا اعتادت تاريخيا أن تساند إسرائيل، لكن هذه الدول شهدت تظاهرات شعبية تساند الحق الفلسطيني حاليًّا.

وأكّدت ضرورة انتهاز هذه الفرصة وهذا التحول الكبير في الموقف الدولي، والبناء عليه في الفترة المقبلة، مبدية ثقتها في أن الشعب الفلسطيني سيحظى بدولته المستقلة.