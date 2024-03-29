يستعد عدد من مجالس المستوطنات قرب الحدود الشمالية، لاستلام سيارات مضادة للرصاص، بتكلفة ملايين الشواقل، بتمويل من "صندوق الصداقة" الإسرائيلي.



وأفادت مصادر عبرية، بأن المركبات تم شراؤها من شركة "911VIP" المتخصصة في حماية المركبات وتكييفها لأغراض أمنية.



وأوضحت المصادر، أن المستوطنات التي ستتسلم المركبات هي: شلومي، والمطلة، وكريات شمونة، والمجالس الإقليمية معاليه يوسف، والجليل الأعلى، وماروم الجليل، ومداخل الحرمون، والجولان، وميتا أشير.



وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "VIP911"، رون أوهيون، عن اختيار الطراز: "بعد عملية احترافية وشاملة، اخترنا (لأول مرة في إسرائيل) شراء نموذج سيارة من نوع شيفروليه سيلفرادو، بمحرك مزدوج 4x4. السيارة مزودة بمحرك ديزل قوي V8 بسعة 6.6 لتر، يوفر قوة 470 حصانا تقريبا، والتي ستتمكن من توفير استجابة موثوقة وسريعة لحركة المرور في المناطق الجبلية في الشمال، إلى جانب القدرة على حمل الوزن الكبير الناتج عن (تدريع) المركبة والمعدات المرافقة، بالإضافة إلى خمسة ركاب".



وقال مدير قسم الطوارئ في صندوق الصداقة سيبون ماريه: "إن شراء هذه المركبات المدرعة يهدف إلى تعزيز صمود المستوطنات والوحدات العسكرية في توفير استجابة سريعة وآمنة خلال فترة النزاع ووقوع أي حادث أمني. هذه المركبات اجتازت الاختبار بتاريخ 2023/7/10 وهي بحكم تعريفها منقذة للحياة. نحن هنا للتأكد من أن فرق (الأمن المدني) لديها هذه الإمكانيات بشكل واسع خلال الوضع الروتيني وفي حالات الطوارئ".