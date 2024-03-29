رفع الحد الأدنى للأجور في اليونان اعتبارا من شهر أبريل المقبل

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين بواقع خمسين يورو (9ر53 دولار) شهريا، ليصل إلى 830 يورو بدلا من 780 يورو حاليا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ميتسوتاكيس قوله خلال اجتماع للحكومة بالعاصمة أثينا اليوم، إن هذا القرار سوف يسري اعتبارا من أول أبريل المقبل، وسوف يخفف الأعباء عن كاهل الموظفين "بدون أن يؤثر على قوة الاقتصاد أو تنافسية الأعمال".

وأضاف أن الحكومة تهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 950 يورو شهريا بحلول 2027.

وحقق الاقتصاد اليوناني تعافيا ملحوظا منذ عام 2010 عندما تعرضت البلاد لأزمة ديون ضخمة، ولكن بالرغم من الانتعاش الاقتصادي الحالي، تعاني اليونان من انخفاض الأجور وارتفاع أسعار المستهلكين وزيادة تكاليف الطاقة، فضلا عن أزمة إسكان.

وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، أن اليونان تندرج ضمن مجموعة من الدول الأوروبية التي يقل فيها الحد الأدنى للأجور أو يساوي ألف يورو شهريا، ومن بين هذه الدول بلغاريا وقبرص وبولندا ورومانيا، فضلا عن كونها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي يوجد بها أقل معدل نمو سنوي للأجور في المتوسط على مدار السنوات العشر الماضية.