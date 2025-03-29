أزمة محتملة للهلال قبل انطلاق مونديال الأندية

تلوح في الأفق أزمة محتملة لنادي الهلال السعودي، قبل مشاركته المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم السبت، فإن الهلال قد يواجه تحديًا على مستوى جاهزية لاعبيه الدوليين، بسبب تداخل جدول إعداد المنتخب السعودي مع موعد انطلاق مونديال الأندية.

ويستهل الهلال مشواره في البطولة بمواجهة نارية أمام ريال مدريد، بطل أوروبا، يوم 18 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنتخب السعودي سيقيم معسكرًا إعداديًا خلال شهر يونيو المقبل، استعدادًا لخوض آخر جولتين من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، إضافة إلى المشاركة في بطولة الكأس الذهبية الخاصة باتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "الكونكاكاف".

وسيلتقي "الأخضر" نظيره البحريني يوم 5 يونيو، ثم يواجه أستراليا يوم 10 من الشهر ذاته داخل الأراضي السعودية، قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس الكونكاكاف الذهبية.

وستتطلب هذه الارتباطات الدولية مغادرة لاعبي الهلال الدوليين لمعسكر المنتخب السعودي عقب مواجهة أستراليا مباشرة، للحاق بتحضيرات "الزعيم" قبل استهلال مشواره في مونديال الأندية، على أن يُعوّض المدرب أسماءهم في معسكر الأخضر بعناصر أخرى استعدادًا للبطولة القارية.

وتأتي هذه المعطيات لتضع الجهاز الفني للهلال أمام تحدٍ كبير في كيفية إعداد الفريق بأفضل صورة ممكنة، في ظل ضغط روزنامة المباريات وارتباط اللاعبين الدوليين بمهام المنتخب.