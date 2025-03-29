على مدار ليالي شهر رمضان الكريم نتشارك معكم في سطور من المحبة والامتنان عن أشخاص أسعدونا عبر سنوات متتالية بحضورهم على الشاشة في شهر رمضان، كان منهم الممثلين أو المطربين أو المؤلفين والمخرجين وغيرهم، اختلفت الأسماء ولكن اشتركوا جميعا في هدف واحد وهو امتاع الجمهور بأعمالهم المتنوعة، وكل منهم حفر اسمه في ذاكرة المٌشاهد على مدار أعوام من العطاء الفني.



عندما وقع اختيارنا على تقديم هذه السلسلة لم يكن الهدف فقط التركيز على الممثلين أمام الكاميرا ولكن جميع عناصر العمل الفني الذين كانوا طرفاً في امتاع الجمهور المتفرج، حلقة اليوم عن مخرج من جيل الشباب، استطاع على مدار سنوات متتالية أن يحفر اسمه في موسم دراما رمضان، ويتواجد بقوة على الساحة وسط منافسة قوية، إنه محمد شاكر خضير.



يعد محمد شاكر خضير من المخرجين المميزين في دراما رمضان، صنع عدد من الأعمال التي كونت له رصيد خاص لدى الجمهور، وتعاون مع كُتاب ونجوم استطاعوا رسم وتقديم شخصيات جذبت انتباه المتفرج.

وكانت بداية خضير في رمضان من خلال البرنامج الدرامي خطوات الشيطان مع الداعية معز مسعود، ولكن العمل الدرامي الأول له يعد مسلسل طريقي، والذي عرض في رمضان 2015.

مسلسل طريقي من الأعمال الدرامية الناجحة، على الرغم من أن بطلته مطربة في الأساس، لكن القصة الدرامية الجذابة استطاعت الاقتراب من الجمهور، وهو من بطولة شيرين، وسوسن بدر، وأحمد فهمي، وباسل الخياط، ومحمد ممدوح، وياسمين صبري، وندى موسى، تأليف تامر حبيب، وورشة كتابة محمد المعتصم.

وفي رمضان 2016 شارك بمسلسل جراند أوتيل، بطولة عمرو يوسف، وأمينة خليل، ودينا الشربيني، وأحمد داود، وسوسن بدر، وأنوشكا، ومحمد ممدوح، وتعاون فيه مع نفس فريق مسلسل طريقي، مع اختلاف الموضوع تماما، بينما تناول طريقي الحياة المأساوي لمطربة تدعى دليلة، كان جراند أوتيل عمل يقوم على التشويق والجريمة.

تنوعت أعمال خضير، ولم تكن ذات خط واحد تسير عليه، لذلك نجده يقدم قصصا مختلفة لا تتشابه فيما بينها، وفي رمضان 2017 تعاون مع تامر حبيب لإعادة تقديم قصة إحسان عبدالقدوس "لا تطفئ الشمس"، بطولة ميرفت أمين، وريهام عبدالغفور، ومحمد ممدوح، وأمينة خليل، وجميلة عوض، وأسماء جلال، ومريم الخشت، وأحمد مجدي، وهو مسلسل عائلي اجتماعي.

انشغل خضير فيما بعد بدراما المنصات، لكنه عاد في رمضان 2023 بالمسلسل الذي حقق نجاحا ضخما "تحت الوصاية" بطولة منى زكي، ودياب، ومها نصار، وخالد كمال، وأحمد خالد صالح، وعلي صبحي، تأليف شيرين دياب وخالد دياب.

استطاع العمل تحقيق نجاح كبير وأثارت قصته الجدل حول حق الولاية ومعاناة المرأة بعد وفاة زوجها والمعوقات التي تحدث لها مع أسرة الزوج المتوفي، ورغم أن قضية المسلسل يمكن تصنيفها بالنسوية إلا أنها جمعت تعاطف وتركيز الجمهور بمختلف فئاته.

وفي رمضان 2025 شارك خضير في النصف الأول منه بمسلسل إخواتي، بطولة روبي، ونيللي كريم، وكندة علوش، وجيهان الشماشرجي، تمتع العمل بأجواء اجتماعية وكوميدية إلى جوار التشويق والغموض حول جريمة القتل التي تقع في بداية الأحداث، التي تدور حول حياة أربع شقيقات، وكان الخط الدرامي لإحدى الشقيقات وزوجها "ناهد وفرحان" الأنجح والذي تصدر التريند كثيرا على تيك توك وانتشرت مشاهدهما.

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