الأهلي يؤجل قراره بشأن استكمال الدوري للتركيز في مواجهة الهلال السوداني

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على تأجيل قرار النادي بشأن استكمال مسابقة الدوري الممتاز من عدمه، لما بعد مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي رفض خوض مباراة القمة 130، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز؛ بسبب عدم وجود تحكيم أجنبي، لتعاقبه الرابطة بالخسارة 3-0 واعتباره منسحبًا من المباراة.

وأكد الأهلي في خطابات عديدة عدم استكمال الدوري قبل خوض القمة بتحكيم أجنبي، وتقدم بشكوى لدى اللجنة الأولمبية، التي رفضت الشكوى وأقرت بصحة القرارات والعقوبات.

وعاد محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة من السعودية، اليوم السبت، بعد أداء مناسك العمرة، وتحدث مع أعضاء المجلس وتم الاتفاق على تأجيل حسم الموقف من استكمال مسابقة الدوري لما بعد مواجهة الهلال السوداني.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، قبل أن تقام مباراة الإياب في موريتانيا الثلاثاء 8 أبريل.

ويرى مجلس إدارة الأهلي أن الوقت لا يزال طويلًا لحسم قرار النادي، في ظل أن المباراة المقبلة، والمقررة أمام بيراميدز، تقام يوم 12 أبريل أي بعد 4 أيام من مباراة الإياب في دوري أبطال إفريقيا.