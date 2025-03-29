 بعد تأجيله.. محمود الدفراوي: عرض فيلم ريستارت جماهيريا 29 مايو المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد تأجيله.. محمود الدفراوي: عرض فيلم ريستارت جماهيريا 29 مايو المقبل

إسراء زكريا
نشر في: السبت 29 مارس 2025 - 6:58 م | آخر تحديث: السبت 29 مارس 2025 - 6:58 م

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن سبب تأجيل عرض فيلم "ريستارت" بطولة الفنان تامر حسني، في موسم عيد الفطر الحالي، بالإضافة إلى موعد طرحه الجديد في السينما.

قال الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن العمل ما زال في المرحلة النهائية للمونتاج، وسيتم وضع خطة تسويقية للترويج له خلال الفترة القادمة، حيث من المقرر طرحه جماهيريا يوم 29 مايو المقبل، أي قبل بدء موسم عيد الأضحى بأسبوع.

وفيلم "ريستارت" يشارك في بطولته بجانب تامر حسني: هنا الزاهد، وباسم سمرة، وعصام السقا، وميمي جمال، ورانيا منصور، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

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