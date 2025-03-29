كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن سبب تأجيل عرض فيلم "ريستارت" بطولة الفنان تامر حسني، في موسم عيد الفطر الحالي، بالإضافة إلى موعد طرحه الجديد في السينما.

قال الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن العمل ما زال في المرحلة النهائية للمونتاج، وسيتم وضع خطة تسويقية للترويج له خلال الفترة القادمة، حيث من المقرر طرحه جماهيريا يوم 29 مايو المقبل، أي قبل بدء موسم عيد الأضحى بأسبوع.

وفيلم "ريستارت" يشارك في بطولته بجانب تامر حسني: هنا الزاهد، وباسم سمرة، وعصام السقا، وميمي جمال، ورانيا منصور، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.