واصل الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على مختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 12 من عودة الحرب، مخلفا أعداد من الشهداء والجرحى.

وارتقى شهيد وأصيب سبعة أشخاص عقب استهداف منزل في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وكان ثلاثة فلسطينيين قد ارتقوا في القصف على منطقة المواصي بخان يونس خلال الـ24 ساعة الماضية إثر قصف مركبة بمنطقة المواصي، وشخص آخر جراء قصف في مدينة أصداء شمال المدينة.

وصباح اليوم السبت، نفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية على مدينة رفح.

واستهدف الاحتلال حي الجنينة شرق المدينة بثلاث غارات في حين نفذ الاحتلال عملية نسف منازل غرب مدينة رفح.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة بغزة أنه وصل مشافي القطاع 43 شهيدا بينهم شهيدان انتشال، و115 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 896 شهيدا و1984 مصابا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفا و251 شهيدا و114025 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأعلن الهلال الأحمر أن جهود العثور على تسعة من أفراده فقدوا في اليوم الأول للهجوم على حي تل السلطان غرب مدينة رفح قبل أسبوع لا تزال متواصلة.

وأكد العثور على المركبات مدمرة داعيا في الوقت نفسه الجهات الدولية لمساعدته في عملية البحث.

وعثرت الأطقم الطبية على جثمان قائد فرقة الدفاع المدني التي توجهت في اليوم ذاته للبحث عن أفراد الهلال وبقي مصير أربعة آخرين مجهولا.

• الاحتلال يدمر مئات المنازل في جنين



في السياق ذاته، أعلنت بلدية جنين، صباح اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمّرت نحو 600 منزل بشكل كلي أو جزئي، إضافة إلى تدمير كامل للبنية التحتية في مخيم جنين، بفعل العدوان المتواصل منذ 68 يوما على التوالي.

وأكّدت البلدية، في بيان، أن مخيم جنين أصبح منطقة غير صالحة للعيش على الإطلاق، في ظل استمرار العمليات العسكرية والدمار الواسع الذي خلّفه الاحتلال في شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرقات.

وأعلنت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين أن نحو 3250 وحدة سكنية داخل المخيم أصبحت غير صالحة للسكن بسبب الدمار الناتج عن العدوان المستمر.

وذكرت البلدية، أن قوات الاحتلال لا تزال تفرض حصارا مشددا على محافظة جنين، التي يقطنها نحو 360 ألف نسمة، ما فاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المدينة والمخيم على حد سواء.