أعلنت السعودية وقطر والإمارات واليمن، مساء السبت، أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

بينما أعلنت سلطنة عمان أن الاثنين هو أول أيام العيد بعد تعذر رؤية الهلال.

وأعلنت أيضا كل من باكستان وماليزيا وإندونيسيا أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إن المحكمة العليا تقرر أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر بعد ثبوت رؤية هلال شوال.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية القطرية أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شوال.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقلا عن لجنة استطلاع الهلال أن يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شوال.

كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية أن غدًا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.