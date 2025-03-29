 الأردن يسمح بدخول المجموعات السياحية السورية وفق ضوابط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن يسمح بدخول المجموعات السياحية السورية وفق ضوابط

عمان - د ب أ
نشر في: السبت 29 مارس 2025 - 4:55 م | آخر تحديث: السبت 29 مارس 2025 - 4:55 م

أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية الأردنية طارق المجالي، العودة للعمل بالموافقات على دخول المجموعات السياحية السورية إلى أراضي المملكة، وفقا للضوابط والشروط المعمول بها سابقًا، وبكفالة مكاتب السياحة والسفر المرخصة بحيث تحدد مدة الزيارة بشهر واحد فقط.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت عن المجالي قوله إن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخه، مؤكدًا أن الجهات المعنية باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيقه وفق الأطر المحددة.

وأشار إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار دعم القطاع السياحي وتعزيز الحركة السياحية والتسهيل على الأخوة في سوريا مع الحفاظ على أمن المملكة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المعتمدة".

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