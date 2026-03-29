النائب أحمد علاء فايد يتقدم ببيان عاجل بشأن قرار تعليق الدراسة في مدارس محافظة القاهرة

تقدم النائب أحمد علاء فايد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل للمستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة ووزير التربية والتعليم، بشأن قرار تعليق الدراسة في مدارس محافظة القاهرة.

وتساءل فايد، في طلبه عن الكيفية التي تمكّن بها محافظ القاهرة من إصدار قرار بتعليق الدراسة في جميع مدارس المحافظة ليوم الأحد في نفس يوم وساعة تطبيقه، موضحًا أن القرار صدر بعد بدء اليوم الدراسي بالفعل، حيث كان الطلاب داخل مدارسهم وأولياء الأمور في أعمالهم، وذلك رغم أن توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لم تكن تشير إلى حالة جوية بنفس حدة يوم الأربعاء الماضي.

كما تساءل: "كيف يُتخذ مثل هذا القرار دون دراسة كافية لتأثيره على الأسر المصرية، وكذلك على سير العمل والإنتاج؟".

وقال النائب أحمد علاء فايد، إن مثل هذه القرارات المفاجئة تفرض أعباءً إضافية على المواطنين وتُربك حياتهم اليومية.

واختتم مشددًا على أنه لا ينبغي أن تتوقف مظاهر الحياة الطبيعية لمجرد هطول أمطار خفيفة؛ فمثل هذا النهج لا يليق بدولة بحجم وأهمية مصر.