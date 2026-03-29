وزير الخارجية السعودي يصل إلى إسلام آباد لإجراء مشاورات حول التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط

وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود إلى باكستان، اليوم الأحد، في زيارة رسمية بناء على دعوة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، السيناتور محمد إسحاق دار.

وخلال الزيارة، سيجري وزير الخارجية السعودي مشاورات حول التطورات الإقليمية، حسب وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي إن "الزيارة تعكس العلاقات الوثيقة والأخوية بين باكستان والمملكة العربية السعودية وتنسيقهما المتواصل حول قضايا إقليمية ودولية".

وتستضيف باكستان اليوم الأحد، اجتماعا لقوى إقليمية يهدف إلى بحث سبل وقف القتال الدائر في الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع وصول نحو 2500 جندي من مشاة البحرية الأمريكية إلى المنطقة، وانضمام جماعة الحوثي المدعومة من إيران إلى الحرب التي دخلت شهرها الأول.