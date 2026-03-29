«المحبط» فرستابن: المركز الثامن أفضل ما استطعت تحقيقه

قال ماكس فرستابن في وقت سابق إنه ​يشعر "بإحباط شديد" بعد أن احتل المركز 11 في التجارب التأهيلية لسباق جائزة اليابان ‌الكبرى، ولم يسهم احتلاله المركز الثامن في سباق اليوم الأحد في سوزوكا في رفع معنوياته.

ورفض سائق رد بول وبطل العالم أربع مرات، الذي كان من أشد المنتقدين للوائح الجديدة لفورمولا 1 وعصر المحركات الجديدة، التغاضي ​عن الموقف.

وقال السائق الهولندي لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية "كان أمس يوما كارثيا، واليوم استفدت ​إلى أقصى حد من السباق، لكن الشعور في السيارة هو نفسه تماما ⁠كما كان في التجارب. كنت أحاول فقط التمسك بها، بشكل أساسي، خلال السباق".

وكان اليوم آخر ​سباق حتى مايو أيار المقبل، حيث تم إلغاء جولتي البحرين والسعودية في أبريل نيسان المقبل ​بسبب الصراع في الخليج.

وقال فرستابن، الذي سيشارك في سباق 24 ساعة للقدرة في نوربورجرينج في مايو، إنه سيشارك في المزيد من السباقات و"الأشياء التي تجعلني أبتسم" أثناء توقف سباقات بطولة العالم، لكنه سيتحدث أيضا مع فريق ​رد بول حول ما يمكن فعله لتحسين السيارة.

وأضاف "نحاول الوصول للمزيد من السرعة وتوازن أكثر ​استقرارا. لأن هذا الوضع غير مستدام بالنسبة لنا... نحتاج للعمل بجدية لفهم مشاكلنا وبالطبع إجراء تحسينات".

وفاز فرستابن بالسباقات ‌الأربعة ⁠الأخيرة من المركز الأول في اليابان، لكنه كان بحاجة إلى تحقيق مفاجأة كبيرة لاستمرار هذه السلسلة من الانتصارات في 2026، إذ لا يزال المركز السادس في سباق أستراليا الافتتاحي في ملبورن أفضل نتيجة له هذا الموسم حتى الآن.

كما تصدر السائق الهولندي (28 عاما) عناوين الصحف بسبب شجاره ​مع صحفي بريطاني، الأمر ​الذي أثار تساؤلات ⁠حول حالته الذهنية العامة بعد خسارته اللقب الموسم الماضي لصالح لاندو نوريس سائق مكلارين.

وعلى صعيد أكثر إيجابية، أنهى ثنائي رد بول السباق لأول ​مرة في أول ثلاثة سباقات بالموسم.

واحتل زميل فرستابن الفرنسي إسحاق حجار ​المركز 12.

وقال لوران ⁠ميكيس رئيس رد بول "تعلمنا اليوم الكثير عن الحدود الحالية لسياراتنا.

"كان من المهم بالنسبة لنا أن نشارك في تلك المعارك وأن يكمل كل من ماكس وإسحاق مسافة السباق حتى نتمكن من مواصلة ⁠جمع المزيد ​من المعلومات والبيانات.

"بالطبع، أمامنا الكثير من العمل ولدينا الآن ​بضعة أسابيع لنحاول إيجاد بعض الحلول لتلك الحدود.

"لا يوجد مجال واحد فقط يمكننا تحديده على أنه سبب صعوباتنا، وعلينا ​العمل على جميع المجالات. أشعر بالانزعاج الآن، لكنني أثق تماما في الفريق".