استهدف هجوم أمريكي إسرائيلي، الأحد، مبنى في العاصمة الإيرانية طهران، يضم مكتب قناة "التلفزيون العربي".

وذكرت القناة ومقرها قطر، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن مبنى يضم مكتبها في طهران تعرّض لهجوم.

وأشارت إلى أن عامليها في المكتب بحالة جيدة.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها القناة، أن الطابقين الثاني والثالث، حيث يقع مكتبها، تعرّضا لدمار كامل.

ووصلت فرق البحث والإنقاذ، إلى موقع الهجوم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ورصدت عدسة "الأناضول" المبنى الذي يضم القناة، حيث أظهرت المشاهد تحطم النوافذ والأبواب داخل المبنى، إلى جانب أضرار كبيرة لحقت بعدد من المباني والمركبات في محيطه.

وبحسب مراسل "الأناضول"، وقع الهجوم أثناء استعداد موظفي القناة لبث مباشر.

وتضررت المعدات التقنية داخل المكتب، دون تسجيل قتلى أو جرحى.

وقام الموظفون، بإخلاء بعض المعدات المتضررة، مثل الحوامل والكاميرات، عبر إنزالها بالحبال من الشرفات.

وقال مراسل "التلفزيون العربي" في طهران حازم كلاس، في تصريح للأناضول، إن المبنى استُهدف مباشرة بطائرة مسيرة.

وأضاف: "نُفذ الهجوم من الجهة الغربية للمبنى بشكل مباشر. كنا حينها في الطابقين الرابع والخامس ومن الجهة الشرقية، لذلك نجونا دون إصابات، لكن لو كنا في مواقعنا المعتادة لكان من المحتمل أن نفقد حياتنا. الطابق الثالث حيث يقع الاستوديو تضرر بالكامل".

وأكد كلاس، أن المبنى يقع ضمن منطقة سكنية بالكامل ولا توجد فيها أي منشآت عسكرية.

وأضاف: "المنطقة المحيطة بمبنانا سكنية بالكامل، وكان في المبنى نفسه محل حلاقة، ومقهى، وعيادة طبيب أسنان، وعيادة علاج طبيعي".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة، حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وتستهدف إيران، ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.